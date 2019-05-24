В Тростянце пройдет чемпионат Сумщины по гиревому спорту

В программе: толчок, толчок длинным циклом, рывок - взрослые 30 мин.; школьники 15 мин.
Соревнования пройдут в городском парке им. Чайковского.
Открытие: 22 июня в 10.00. Начало соревнований в 10.30.
Главный судья: судья НК Черкашин Виталий.
Тел. 0504076632.
Приглашаются все желающие!
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