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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:08257

В Тростянце пройдет чемпионат Сумщины по гиревому спорту

22 июня в г. Тростянец состоится Открытый чемпионат Сумской области по гиревому полумарафону.

В программе: толчок, толчок длинным циклом, рывок - взрослые 30 мин.; школьники 15 мин.

Соревнования пройдут в городском парке им. Чайковского.

Открытие: 22 июня в 10.00. Начало соревнований в 10.30.

Главный судья: судья НК Черкашин Виталий.

Тел. 0504076632.

Приглашаются все желающие!

Спорт Гиревой спорт Тростянец
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