Почему в Сумах в жару не работают фонтаны Этим вопросом задаются и простые сумчане и экс-мэр Сум Геннадий Минаев.

Он в очередной раз зада риторический вопрос по этому повоуд в Фейсбуке.

«Так! Мое терпение лопнуло! :-Е

Анатолий Сагач, Міськводоканал Сумської міської ради, Виктория Журавлева, будьте так любезны, потрудитесь объяснить мне и сумчанам, почему не работает фонтан «Садко»? О других не спрашиваю, ибо они очевидно не у Вас на балансе, но также интересно.

Если объяснить не можете, то уберите со стартовой страницы вашего сайта фотокарточку фонтана «Садко»! Она, судя по всему, там лишняя. Выставляйте ее только на пятницу-воскресенье, когда фонтан работает», - написал он.

Пресс-секретарь КП «Горводоканал» Виктория Журавлева ответила: «График работы фонтана «Садко», как и финансирование, утверждает Сумской городской совет (департамент инфраструктуры города)».

Напомним: в прошлом году г-н Минаев писал петицию по поводу работы фонтанов 6 раз в неделю в летнее время. Пока петиция собирала подписи, пока готовился ответ, городские власти начали включать фонтаны как раз 6 раз в неделею, вместо трех, как раньше. А потом пришел ответ за подписью нынешнего мэр Александра Лысенко, что, дескать, фонтаны уже работают…

Тогда Г.Минаев еще возмущался, что это не было подтверждено решением исполкома или горсовета. Похоже, так и вышло: нет бумажки, нет фонтанов.