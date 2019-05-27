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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:42110

В Ромнах горсовет рассмотрит петицию об отставке мэра

12 июня в 10.00 в зале заседаний городского совета состоится пленарное заседание 61-й сессии Роменского городского совета седьмого созыва.

В проект повестки дня внесен вопрос «О рассмотрении электронной петиции «Об отставке Сергея Салатуна с должности городского головы г. Ромны и роспуске исполнительного комитета РГС», сообщает Роменский горсовет.

К сведению

Петиція "Про відставку Сергія Салатуна з посади міського голови м. Ромни та розпуск виконавчого комітету РМР"

Ми, мешканці м. Ромни та небайдужі громадяни, украй стурбовані та незадоволені роботою міських чиновників в особі голови Сергія Салатуна та всіх членів виконавчого комітету Роменської міської ради.

Тому відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» просимо депутатів Роменської міської ради достроково припинити повноваження Сергія Андрійовича Салатуна як міського голови міста Ромни та провести позачергові місцеві вибори на цю посаду в 2019 році, а також розпустити виконавчий комітет РМР у її нинішньому складі та призначити його в новому.

Сергій Салатун був вдруге обраний на посаду міського голови в жовтні 2015 року. Однак ситуація в усіх сферах життєдіяльності міста Ромни, що склалася під його керівництвом станом на травень 2019 року, фактично є кризовою. Сергій Андрійович не виправдав довіру своїх виборців та не справляється зі своїми посадовими обов’язками.

Крім того, він відкрито ігнорує низку вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також своїми рішеннями й розпорядженнями фактично завдає непоправної шкоди громаді міста та її майну (зокрема, кадрові рішення щодо низки комунальних підприємств).

Також Сергій Андрійович є обвинуваченим у кримінальній справі із корупційною складовою, що дискредитує громаду міста Ромни та інститут влади в цілому.

Більше того, близькі до його оточення люди публічно заявляють про алкогольну залежність Сергія Андрійовича, що заважає йому приймати правильні управлінські рішення на користь міста Ромни.

Відтак просимо на засіданні сесії РМР підтримати цю петицію та достроково припинити повноваження Сергія Салатуна як міського голови м. Ромни.

Перед проведенням позачергових виборів очільника міста просимо провести чесний і публічний праймеріз, під час якого роменці оберуть кандидатів на пост міського голови прямим голосуванням (можна в онлайн-режимі). А потім просимо провести дострокові вибори на основі чинного виборчого законодавства України.

Також висловлюємо недовіру членам виконавчого комітету РМР через прийняття рішень, що суперечать інтересам усієї громади м. Ромни (наприклад, тарифи на водопостачання та водовідведенням та багато інших).

Низка членів виконкому є фігурантами знову-таки корупційних кримінальних справ, що теж негативно впливає на прийняття рішень в інтересах усіх роменців.

Просимо терміново розпустити нинішній склад виконавчого комітету РМР та сформувати новий на основі чесного й відкритого для всієї громади конкурсу, а також контролювати всі ці процеси та оперативно повідомляти роменців про перебіг подій в управлінні містом Ромни будь-яким доступним і законним шляхом.

Автор: Капустіна Катерина Анатоліївна

Политика Отставка мэра Петиция Ромны Роспуск исполкома Сергей Салатун
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