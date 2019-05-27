Работники Тростянецкой шоколадной фабрики требуют повышения зарплаты 5 июня в зале заседаний Тростянецкой городского совета должно было состояться совещание между работниками шоколадной фабрики «Mondelez Украина», членами первичной профсоюза «Свободу труда», представителями Национальной службы посредничества и примирения и Тростянецким городским советом.

Однако на запланированную встречу пришли только работники предприятия и городской голова. Встреча длилась более часа и проходила в достаточно, оживленном обсуждении, пишет Тростянець.info.

Глава ПП «Свободу труда» Евгений Водопьян на своей странице в Фейсбуке написал:

«…Ви казали у вівторок… - Ми прийшли , а Вас нема…» Найвищий прояв НЕповаги до людей праці було яскраво продемонстровано. «Трьохстороння контактна група» просто не зібралась. Зустріч з метою врегулювання конфлікту була призначена представниками НСПП, проте ті не з`явилися і самі . Представники адміністрації підприємства, на жаль, теж не прийшли. Ігнорування? Та чи це вирішення проблем? Підприємство - це , в першу чергу , люди, а вже потім машини, механізми, будівлі. Люди прийшли в призначений час до мерії. Прийшли, як представники сторони колективного трудового спору. Більше сотні людей після нічних змін, дехто прокрутивши кілометри на велосипедах з сел в надії бути почутими. Прийшли показати , що ми є, що нас треба чути і вести діалог, шукати компроміс і точки дотику, а не ігнорувати. Зустріч, так зустріч! Мерія, так мерія! Ми відкриті до діалогу! Є проблеми, давайте шукати шляхи їх вирішення! Сергій Гербеда,прокоментуйте, будь ласка,чому працівники Вашої служби,ініціювавши зустріч, на неї не з`явились? Отак врегульовуємо конфлікти?»