Сумчанин устроил дома наркоплантацию (видео)

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции, которая установила, что на приусадебном участке растет 450 кустов. Наркосодержащие растения изъяты и направлены на экспертизу. Что касается «агрария», который дома выращивал коноплю, полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику может грозить наказание в виде штрафа или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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