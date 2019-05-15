В Сумах еще раз хотят повысить тарифы на воду в 2019 году КП «Горводоканал» сообщает об открытом обсуждении (слушания) вопроса корректировки тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2019 год.

КП «Горводоканал» СГС сообщает, что 21 июня 2019 года в 15:00 в помещении актового зала предприятия (ул. Белопольское шоссе, 9, 4-й этаж) состоится открытое обсуждение (слушания) вопросы корректировки тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2019 год.

КП «Горводоканал» подает на корректировку к НКРЭКУ расчеты тарифов, поскольку в установленных национальным регулятором тарифах на централизованное водоснабжение и водоотвод (постановление НКРЭКУ от 28.05.2019 № 804) не были учтены реальные расходы ГСМ (учтены по базе 2017 года и покрывают фактические расходы только на 71%), а также изменения расходов по оплате труда в соответствии с Законом Украины УО Государственном бюджете Украины на 2019 год» и в соответствии со среднемесячным прожиточным минимумом для трудоспособных лиц на 2019 год - 1972 гривен.

Также НКРЭКУ не учла минимальную тарифную ставку рабочего I-го разряда из расчета 160 % размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, утвержденную в изменениях и дополнениях к «Отраслевому Соглашению между Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Всеукраинским объединением областных организаций работодателей предприятий жилищно-коммунальной отрасли «Федерация работодателей ЖКХ Украины» и Центральным комитетом профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства, местной промышленности, бытового обслуживания населения Украины на 2017-2021 г.г.» от 04.12.2018 № 26 введенной в действие с 01.01.2019.

С учетом вышесказанного, предлагается роста тарифов:

- на централизованное водоснабжение на 8,1%, тариф с НДС - 9,97 грн/м;

- на централизованное водоотведение на 11,1%, тариф с НДС - 9,73 грн/м.

Замечания и предложения по существу вопроса принимаются по 20 июня 2019 по адресу: ул. Белопольское шоссе, 9, г. Сумы, 40009 или на электронный адрес: vodocanal_sumy@ukr.net.