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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумський прикордонний загін інформує про правила перетинання кордону громадянами України, у тому числі й неповнолітніми дітьми

З настанням літнього туристичного сезону залишається актуальним питання виїзду дітей за кордон на відпочинок, оздоровлення тощо.

Для того, щоб подорож дітей була комфортною і без зайвих клопотів, Сумський прикордонний загін нагадує і наголошує про необхідність уважніше ставитися до оформлення документів на дітей та надає роз’яснення щодо порядку виїзду за кордон даної категорії громадян.

З цих питань прикордонники радять громадянам консультуватися з туристичними фірмами, послугами яких вони користуються. Також необхідну інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті прикордонного відомства (е-mail: dpsu.gov.ua).

Крім цього звертаємось до громадян врахувати наступну інформацію: обмеження в перетині кордону можуть бути при відсутності необхідних документів, а також обмеження громадянам України у праві виїзду за кордон може бути виключно при відповідному рішенні суду або державної виконавчої служби чи в інших випадках, визначених законодавством України. Враховуючи це, просимо громадян не піддаватися на будь-яку іншу інформацію, в тому числі, яка надходить від незрозумілих організацій на їх особисті телефони у вигляді смс-повідомлень про обмеження у виїзді через певні життєві обставини в яких вказується Державна прикордонна служба України.

Перетинання громадянами України державного кордону здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю,  якщо інше не передбачено законом, за одним з таких документів, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну: паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу.

Порядок виїзду за кордон дітей визначено постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (зі змінами).

Відповідно до зазначених Правил, виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі. Виїжджати з України в супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, можна за нотаріально посвідченою згодою обох батьків.

Цими ж Правилами встановлено низку визначень коли не потрібно надавати нотаріально посвідченої згоди другого з батьків.

З усіх питань, які стосуються перетинання державного кордону, громадяни можуть звернутися безпосередньо до управління Сумського прикордонного загону: тел. (0542) 67-13-70, (0542) 62-97-09, факс (0542)
62-98-13, е-mail: sumi_zagin@dpsu.gov.ua.

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