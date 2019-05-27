Ночью спасатели лезли в окно, чтобы открыть дверь в квартире с маленьким ребенком 5 июня в 23:33 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Супруна в г. Сумы.

На место происшествия был направлен дежурный караул 3-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что входная дверь заперта, а в квартире на третьем этаже находятся малолетний ребенок. С помощью выдвижной лестницы работники службы спасения попали в квартиру через окно и открыли дверь изнутри.

Всего для оказания помощи были привлечены 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели в очередной раз обращаются к родителям - не оставляйте детей без присмотра, а в случае опасности сразу звоните в Службу спасения по номеру 101, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.