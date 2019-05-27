Ночью спасатели лезли в окно, чтобы открыть дверь в квартире с маленьким ребенком

На место происшествия был направлен дежурный караул 3-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что входная дверь заперта, а в квартире на третьем этаже находятся малолетний ребенок. С помощью выдвижной лестницы работники службы спасения попали в квартиру через окно и открыли дверь изнутри.
Всего для оказания помощи были привлечены 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели в очередной раз обращаются к родителям - не оставляйте детей без присмотра, а в случае опасности сразу звоните в Службу спасения по номеру 101, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
В Сумском СИЗО проведены совместные учения с пожарно-спасательной частью ГСЧС Украины г. Сумы....
На Сумщине за прошедшие сутки спасатели дважды оказывали помощь родителям малолетних детей....
Відбувся День цивільного захисту в дитячому садочку «Райдуга»....
2 июня в 12:21 на телефонную линию экстренного вызова «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....
31 мая в 1:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в г. Ромны на 2-м переулке Горького, в 11-метровом...