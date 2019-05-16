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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:49308

Сумской суд подтвердил конфискацию внедорожника и штраф в миллион гривен

Суд привлек к ответственности киевлянина, который пытался незаконно переместить автомобиль в Россию через сумскую границу.

Сумской апелляционный суд оставил без изменений постановление Ковпаковского районного суда г. Сумы, которым жителя Киева был признан виновным и привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1ст.483 Таможенного кодекса Украины (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украина с сокрытием от таможенного контроля).

Согласно материалам админпротокола, лицо пыталось перевезти на территорию Российской Федерации легковой автомобиль марки «TOYOTA RAV 4» по поддельным документам. Для перемещения машины правонарушитель предоставил доверенность на право распоряжения транспортным средством, содержащую ложные сведения. Данный факт был установлен во время прохождения им таможенного контроля на посту «Екатериновка» Сумской таможни ГФС.

Судом первой инстанции лицо было признано виновным в совершении административного правонарушения, на него наложен штраф в размере 940 369 гривен и конфискован автомобиль, стоимость которого соответствует сумме определенного штрафа. С таким решением суда не согласилась сторона защиты и подала апелляционную жалобу. Защитник правонарушителя просил отменить решение местного суда и вынести новое постановление о закрытии производства. Мотивировал тем, что доверенность на транспортное средство его подзащитный не оформлял, а получил ее во время приобретения автомобиля. Таким образом, о ее подделке он не мог знать, а, следовательно, не имел умысла при прохождении таможенного контроля использовать документ, содержащий ложные сведения.

Рассмотрев жалобу стороны защиты, апелляционный суд отказал апеллянту в удовлетворении его апелляционных требований. Такое решение судьей было принято, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств. В частности, Государственной фискальной службой была проведена проверка, по результатам которой следует, что лицо неоднократно вывозило с таможенной территории Украины автомобили «бизнес-класса», однако в обратном направлении их не ввозило. Владельцы этих автомобилей с лицом, которое привлекается к административной ответственности, не знакомы и в каких правоотношениях с ней не находились. Кроме того, Шевченковским районным судом города Киева сейчас рассматривается уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). Предметом данного производства является автомобиль «TOYOTA RAV 4», который лицо пыталась вывезти за пределы Украины на территорию Российской Федерации. Учитывая указанные обстоятельства, апелляционный суд отказал апеллянту в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений постановление суда первой инстанции. Решение Сумского апелляционного суда обжалованию не подлежит, сообщает сайт суда.

Право Конфискация Сумской апелляционный суд Таможня
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