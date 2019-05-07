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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Жительница Сумского района отметила свой 100-летний юбилей

6 июня жительница с. Рыбцы Сумского района Мария Семеновна Попова в кругу родных и близких людей встретила свой 100-летний юбилей.

Родилась она в крестьянской семье, мужественно пережила много трагических событий, которые выпали на ее долю: голодомор, Вторую мировой войну. С большой радостью дождалась с войны своего любимого мужа. Всю трудовую жизнь проработала на колхозных полях родного села.

По случаю важного юбилея в дом долгожительницы пришли первый замглавы райгосадминистрации Эдуард Кучменко, директор территориального центра социального обслуживания (предоставление социальных услуг) Сумской РГА Владимир Подольский и глава Стецьковского сельсовета Игорь Верниченко.

За многолетнюю и самоотверженную работу Марию Семеновну было отмечено грамотой главы Сумской облгосадминистрации. Представители власти вручили имениннице цветы и подарки.

Они пожелали Марии Семеновне хорошего здоровья, семейного уюта, уважения и заботы от родных, детей, внуков и правнуков.

Общество 100-летний юбилей Сумской район
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