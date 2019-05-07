Жительница Сумского района отметила свой 100-летний юбилей

Родилась она в крестьянской семье, мужественно пережила много трагических событий, которые выпали на ее долю: голодомор, Вторую мировой войну. С большой радостью дождалась с войны своего любимого мужа. Всю трудовую жизнь проработала на колхозных полях родного села.
По случаю важного юбилея в дом долгожительницы пришли первый замглавы райгосадминистрации Эдуард Кучменко, директор территориального центра социального обслуживания (предоставление социальных услуг) Сумской РГА Владимир Подольский и глава Стецьковского сельсовета Игорь Верниченко.
За многолетнюю и самоотверженную работу Марию Семеновну было отмечено грамотой главы Сумской облгосадминистрации. Представители власти вручили имениннице цветы и подарки.
Они пожелали Марии Семеновне хорошего здоровья, семейного уюта, уважения и заботы от родных, детей, внуков и правнуков.
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