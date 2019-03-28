В Конотопе будут судить разбойника До 7 лет лишения свободы грозит конотопчанину, который совершил разбойное нападение на прохожего, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Конотопской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 36-летнего конотопчанина, который совершил разбойное нападение на прохожего.

Событие произошло в г. Конотоп 9 апреля 2019 года около 2:00 ночи. Обвиняемый, который до этого уже 4 раза был осужден за грабежи и кражи, проходил по ул. Успенско-Троицкая, где заметил незнакомого ему парня в состоянии алкогольного опьянения. Понимая, что юноша не будет сопротивляться, обвиняемый ударил его в лицо, а когда тот упал, начал отнимать у потерпевшего ценные вещи. В это время юноша пришел в себя и пытался подняться с земли. Чтобы преодолеть сопротивление, нападавший ударил его ногой в лицо. У молодого человека без сознания обвиняемый забрал смартфон, украшения, фитнес-браслет и кошелек.

«Действия нападающего квалифицированы по ч. 1 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению) УК Украины. За содеянное ему грозит до 7 лет лишения свободы », - рассказала прокурор Конотопской местной прокуратуры Елена Удод.