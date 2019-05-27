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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:16245

На Сумщине поймали наркоагрария

Более четырехсот конопляных кустов обнаружили и изъяли из частной усадьбы работники Ямпольского отделение полиции.

В ходе проведения операции «Мак-2019» правоохранителям стала известна информация, что в одном из сел Ямпольського района местный уроженец выращивает коноплю.

Прибыв по адресу, где проживает мужчина, полицейские выяснили, что его дома нет. Однако пожилой отец разыскиваемого указал место, где он может находиться - в соседнем селе, где от покойной бабушки в наследство остался дом.

«Именно в этой усадьбе наши сотрудники и застали 38-летнего мужчину. Тот, открыв дверь и увидев правоохранителей, не стал возражать против осмотра дома и прилегающей к нему территории, и предоставил соответствующее разрешение, - комментирует Николай Кулиш, начальник Ямпольского отделение полиции. - На огороде, в подтверждение полученной информации, действительно оказались аккуратно ухоженные конопляные насаждения, количеством в 436 кустов».

Сам мужчина говорит: он уже длительное время проживает в пригороде столицы, а сюда приезжает время от времени присматривать за усадьбой. В начале мая, работая на огороде, обнаружил конопляные самосевные растения, однако уничтожать не стал. Более того, решил оставить, так сказать, для собственных нужд, надеясь, что в отдаленном месте их никто не заметит. О том, что подобное огородничество карается законом, хорошо знал, однако пристрастие к «кайфу» победило здравый смысл.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 310 УК Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли), поэтому мужчине грозит наказание в виде заключения на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики Ямпольский район
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