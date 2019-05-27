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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:48292

Сумчан приглашают на открытие Зеленого театра

8 июня сумчан приглашают на открытие Зелёного театра на летней эстраде в парке им. И. Кожедуба.

Что ждёт на открытии?

На сцене:

Развлекательная программа с 12:00 до 3:00

Мастер-классы:

- для детей: по высадке цветов с лекцией о важности озеленения планеты / по проектированию умного робота;

- для взрослых: по рисованию акварелью / по росписи эко-сумки / по йоге.

Зоны:

- Открытая игровая зона для любого возраста

- Настольный теннис, большая джанга, рисовалки для детей в доступности в любое время

- Буфет (большой и насыщенный фуд-корт)

- Зона чила с песком и лежаками

- Зеленая зона для релакса в тени с обзором сцены.

Вход до 17:00 20 грн.

Вход после 17:00 60 грн.

Собранные деньги пойдут на реконструкцию Зеленого театра.

Досуг Зеленый театр
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Сумчан приглашают на открытие Зеленого театра
03.06.2019 09:07

Сумчан приглашают на открытие Зеленого театра

8 июня сумчан приглашают на открытие Зелёного театра на летней эстраде в парке им. И. Кожедуба....

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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