Сумська майстриня отримала президентський грант

Про це йдеться в розпорядженні «Про призначення грантів Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів».
Сумська майстриня отримала 60 тис. грн. для створення і реалізації творчого проекту «Виготовлення серії етно-витинанок за традиціями Слобожанщини «Місяцелік» на базі громадської організації «Сумська молодіжна організація «Ліцей» (м.Суми).
Во время второго пленарного заседания 3-й сессии Тростянецкого городского совета мэр Юрий Бова сообщил новость о том, что проект «Современный...
Город получит грант от ЕС в сумме более 1 млн евро, который будет направлен на реализацию проекта по повышению энергоэффективности...
Сумчан приглашают принять участие в конкурсе инновационных проектов Hackathon Bridge 2.1, который направлен на поддержку молодых, творческих и активных людей...
Финансирование будет осуществлять Швейцарский национальный научный фонд в рамках программы научной кооперации между Швейцарией и странами Восточной Европы (SCOPES) в...
Сумы – среди победителей гранта USAID «Муниципальная энергетическая реформа»... 8