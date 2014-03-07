Сумська майстриня отримала президентський грант Президент України своїм розпорядженням призначив грант сумській майстрині витинанки Любові Ярцовій.

Про це йдеться в розпорядженні «Про призначення грантів Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів».

Сумська майстриня отримала 60 тис. грн. для створення і реалізації творчого проекту «Виготовлення серії етно-витинанок за традиціями Слобожанщини «Місяцелік» на базі громадської організації «Сумська молодіжна організація «Ліцей» (м.Суми).