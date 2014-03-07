Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:52414

Сумська майстриня отримала президентський грант

Президент України своїм розпорядженням призначив грант сумській майстрині витинанки Любові Ярцовій.

Про це йдеться в розпорядженні «Про призначення грантів Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам і майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів».

Сумська майстриня отримала 60 тис. грн. для створення і реалізації творчого проекту «Виготовлення серії етно-витинанок за традиціями Слобожанщини «Місяцелік» на базі громадської організації «Сумська молодіжна організація «Ліцей» (м.Суми).

Общество Витинанки Грант
view counter

По тематике

12.01.2018 10:03

Тростянецкий проект выиграл грант почти на 8 миллионов

Во время второго пленарного заседания 3-й сессии Тростянецкого городского совета мэр Юрий Бова сообщил новость о том, что проект «Современный...

05.01.2018 14:55

Сумы получат миллион евро от Евросоюза на энергосбережение в школах

Город получит грант от ЕС в сумме более 1 млн евро, который будет направлен на реализацию проекта по повышению энергоэффективности...

Сумчанам предлагают побороться за 45 тысяч евро
21.01.2016 15:01

Сумчанам предлагают побороться за 45 тысяч евро

Сумчан приглашают принять участие в конкурсе инновационных проектов Hackathon Bridge 2.1, который направлен на поддержку молодых, творческих и активных людей...

02.09.2015 15:22

СумГУ получил грант от Швейцарского научного фонда

Финансирование будет осуществлять Швейцарский национальный научный фонд в рамках программы научной кооперации между Швейцарией и странами Восточной Европы (SCOPES) в...

07.03.2014 15:30

Сумы будут повышать энергоэффективность за счет Америки

Сумы – среди победителей гранта USAID «Муниципальная энергетическая реформа»... 8

view counter
view counter

Статьи

В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
05.06.2019 16:32
Чего ждать от Котельной Северного промузла: тепла или прошлогодних проблем
05.06.2019 16:26
Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка? 1
04.06.2019 15:41
«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
04.06.2019 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
04.06.2019 12:14
Правосудие по-сумски: пожизненно осужденный за двойное убийство 10 дней гулял на свободе
04.06.2019 11:49
Сумской врач-инфекционист об опасности домашней клубнички
04.06.2019 11:08
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
04.06.2019 10:06
Суми, зустрічай одну із кращих гумористичних команд нашої країни!
03.06.2019 17:04
Яким був початок року для лідерів вітчизняного ритейлу
31.05.2019 14:57
«Вар’яти-шоу» запрошують сумчан відсвяткувати разом своє 9-річчя!
28.05.2019 13:49
Олег Медуниця йде на вибори 9
27.05.2019 18:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.