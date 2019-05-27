В Сумах троллейбус попал в аварию

Причина: ДТП, произошедшего сегодня, 7 июня, около 8:00 утра, на остановке «Военная», по ул. Роменская.
Во время движения в направлении центра, грузовик, пытаясь объехать троллейбус, который совершал посадку / высадку пассажиров, задел штангу троллейбуса. В результате аварии у «Богдана» разбилось заднее стекло, вырвалась и погнулась пружина левого барабана, деформировался штангодержатель.
На момент ДТП в салоне находились около 20 пассажиров, никто не пострадал.
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