Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:40270

В Сумах троллейбус попал в аварию

Троллейбус № 053, курсировавший по маршруту № 5, снят с линии, сообщили в КП «Электроавтотранс».

Причина: ДТП, произошедшего сегодня, 7 июня, около 8:00 утра, на остановке «Военная», по ул. Роменская.

Во время движения в направлении центра, грузовик, пытаясь объехать троллейбус, который совершал посадку / высадку пассажиров, задел штангу троллейбуса. В результате аварии у «Богдана» разбилось заднее стекло, вырвалась и погнулась пружина левого барабана, деформировался штангодержатель.

На момент ДТП в салоне находились около 20 пассажиров, никто не пострадал.

Право Дтп ДТП с троллейбусом
view counter

По тематике

Вчера 11:13

В Сумах в аварию попал автобус

Сегодня, 6 июня, на ул. Роменская произошло ДТП....

05.06.2019 15:18

В Сумах столкнулись маршрутка и троллейбус

Сегодня, 5 июня, произошло ДТп на ул. Ильинской....

Сумские власти «отреагировали» на ДТП, в котором ребенок погиб под колесами маршрутки
05.06.2019 10:32

Сумские власти «отреагировали» на ДТП, в котором ребенок погиб под колесами маршрутки

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Отреагировать на смертельное ДТП»....

В Сумах ищут свидетелей ДТП
04.06.2019 10:19

В Сумах ищут свидетелей ДТП

Отделом розыска и обработки материалов ДТП управления патрульной полиции в Сумской области устанавливаются свидетели ДТП, которое произошло 29 мая, около...

В тройной аварии на Харьковской пострадали двое
03.06.2019 16:42

В тройной аварии на Харьковской пострадали двое

В результате ДТП в Сумах травмированы два человека....

view counter
view counter

Статьи

В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
05.06.2019 16:32
Чего ждать от Котельной Северного промузла: тепла или прошлогодних проблем
05.06.2019 16:26
Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка? 1
04.06.2019 15:41
«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
04.06.2019 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
04.06.2019 12:14
Правосудие по-сумски: пожизненно осужденный за двойное убийство 10 дней гулял на свободе
04.06.2019 11:49
Сумской врач-инфекционист об опасности домашней клубнички
04.06.2019 11:08
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
04.06.2019 10:06
Суми, зустрічай одну із кращих гумористичних команд нашої країни!
03.06.2019 17:04
Яким був початок року для лідерів вітчизняного ритейлу
31.05.2019 14:57
«Вар’яти-шоу» запрошують сумчан відсвяткувати разом своє 9-річчя!
28.05.2019 13:49
Олег Медуниця йде на вибори 9
27.05.2019 18:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.