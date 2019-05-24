На Сумщине будущие абитуриенты сдали ВНО по биологии (видео) На внешнее независимое оценивание по биологии в Сумской области явились почти 92 процента от зарегистрированных.

В области працювало12 пунктов тестирования. В области на тестирование должно было прийти 2571 будущий абитуриент. Из них 221 не явился. Явка составила 91,8% от общего количества зарегистрированных, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Сегодня на пунктах тестирования было без нарушений, без апелляций. То есть, работали в соответствии с нормативно-правовыми требованиями. Были обращения к медицинским работникам. Таких обращений было три, но все они были в штатном режиме. Скорую мы не вызывали сегодня ни на один пункт. То есть, это или головная боль, или волнение», - говорит Валерия Ханикова, куратор Сумской области Харьковского регионального центра оценивания качества образования.

Следующее тестирование состоится 11 июня. Будущие абитуриенты будут сдавать внешнее независимое оценивание по географии. 13 июня будут писать химию.