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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские копы остановили водителя без прав на проблемном авто

Сумские патрульные остановили водителя без водительского удостоверения на машине с признаками подделки номера кузова.

Патрулируя проспект Курский, внимание инспекторов привлек автомобиль ВАЗ-2101, водитель которого нарушил ПДД. Проверяя документы на легковушку, патрульные обнаружили расхождения фактического цвета легковушки и указанного в свидетельстве о регистрации. При осмотре транспортного средства инспекторы также обнаружили признаки подделки номера кузова.

Сам же 24-летний водитель никак не мог этого объяснить. Только сказал, что в этот же день и приобрел автомобиль.

Для выяснения обстоятельств патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) УК.

Право Без прав Перебитые номера
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