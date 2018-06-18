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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:16277

У Сумах пройде Фестиваль сім'ї

У неділю, 23 червня, у Сумах пройде Фестиваль сім’ї.

У Сумах пройде свято, яке об’єднало всю Україну задля збереження сімейних цінностей та побудови сильного суспільства через здорові сім`ї.

На вашу родину чекають:

- концертна програма

- приємні сюрпризи

- цікаві локації

- розважальна програма

- майстер класи для дітей

- стріт-фуд

- кіно просто неба

- розіграш подарунків

- та багато іншого

Свято розпочнеться з Сімейної ходи о 15.00 біля ТРЦ «Мануфактура»

Відкриття фестивалю о 16.00 у Дитячому Парку «Казка».

Не пропустіть о 17.00 сімейні розваги з цікавими сюрпризами.

Вхід вільний.

Общество Фестиваль семьи
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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