У Сумах пройде Фестиваль сім'ї У неділю, 23 червня, у Сумах пройде Фестиваль сім’ї.

У Сумах пройде свято, яке об’єднало всю Україну задля збереження сімейних цінностей та побудови сильного суспільства через здорові сім`ї. На вашу родину чекають: - концертна програма - приємні сюрпризи - цікаві локації - розважальна програма - майстер класи для дітей - стріт-фуд - кіно просто неба - розіграш подарунків - та багато іншого Свято розпочнеться з Сімейної ходи о 15.00 біля ТРЦ «Мануфактура» Відкриття фестивалю о 16.00 у Дитячому Парку «Казка». Не пропустіть о 17.00 сімейні розваги з цікавими сюрпризами. Вхід вільний.