Сумчан запрошують на Фестиваль сім'ї

У Сумах пройде свято, яке об’єднало всю Україну задля збереження сімейних цінностей та побудови сильного суспільства через здорові сім`ї.
На вашу родину чекають:
- концертна програма
- приємні сюрпризи
- цікаві локації
- розважальна програма
- майстер класи для дітей
- стріт-фуд
- кіно просто неба
- розіграш подарунків
- та багато іншого
Свято розпочнеться з Сімейної ходи о 15.00 біля ТРЦ «Мануфактура»
Відкриття фестивалю о 16.00 у Дитячому Парку «Казка».
Не пропустіть о 17.00 сімейні розваги з цікавими сюрпризами.
Вхід вільний.
У неділю, 23 червня, у Сумах пройде Фестиваль сім’ї....
17 июня в Сумах состоялось шествие в поддержку семейных ценностей как фундаментальных основ государства...