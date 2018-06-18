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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчан запрошують на Фестиваль сім'ї

У неділю, 23 червня, у Сумах пройде Фестиваль сім’ї.

У Сумах пройде свято, яке об’єднало всю Україну задля збереження сімейних цінностей та побудови сильного суспільства через здорові сім`ї.

На вашу родину чекають:

- концертна програма

- приємні сюрпризи

- цікаві локації

- розважальна програма

- майстер класи для дітей

- стріт-фуд

- кіно просто неба

- розіграш подарунків

- та багато іншого

Свято розпочнеться з Сімейної ходи о 15.00 біля ТРЦ «Мануфактура»

Відкриття фестивалю о 16.00 у Дитячому Парку «Казка».

Не пропустіть о 17.00 сімейні розваги з цікавими сюрпризами.

Вхід вільний.

Общество Фестиваль семьи
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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