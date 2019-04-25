Сумчан приглашают на фестиваль итальянской улицы «47 макаронин» Фестиваль Итальянской улицы «47 Макаронин» пройдет в Сумах 29 июня.

В субботу в студенческом сквере СумГУ (бывший сквер УАБД) пройдет фестиваль популяризации итальянской культуры, еды, напитков, сыров, моды и музыки.

Организаторы обещают постараться максимально воссоздать реалии классической узкой улочки итальянского городка.

На этой улочке расположены итальянские пиццерии (Pizzerie), рестораны пасты/спагетти мороженного (Gelaterie), магазин моды (Negozio), кафетерии, где подают классический итальянский Caffè macchiato, круасаны и сладости (Pasticcerie).

На улочке происходят театрализованные постановки классических итальянских произведений: на балконе стоит Джульетта, ей под балконом поёт Ромео, на окнах развешено белье, из окон напротив ругают друг друга две громкие итальянские девушки-соседки, из своего окна всех приветствует Папа Римский. Гуляют гуси, растут оливки и лимоны. Из другого окна периодически выбрасывают на улицу ненужные вещи (телевизор, пылесос, телефон). Много тематических и исторических фотозон (Капри, Пизанская башня). Звучит итальянская музыка, снуют туда-сюда мотороллеры.

Время от времени по улице идет Венецианский карнавал.

Начало в 13.00. Билеты можно приобрести в центральной городской кассе (у отеля Reikartz) и на сайте https://kontramarka.ua/.