В Сумах пройдет фестиваль итальянской улицы «47 макаронин»

В субботу в студенческом сквере СумГУ (бывший сквер УАБД) пройдет фестиваль популяризации итальянской культуры, еды, напитков, сыров, моды и музыки.
Организаторы обещают постараться максимально воссоздать реалии классической узкой улочки итальянского городка.
На этой улочке расположены итальянские пиццерии (Pizzerie), рестораны пасты/спагетти мороженного (Gelaterie), магазин моды (Negozio), кафетерии, где подают классический итальянский Caffè macchiato, круасаны и сладости (Pasticcerie).
На улочке происходят театрализованные постановки классических итальянских произведений: на балконе стоит Джульетта, ей под балконом поёт Ромео, на окнах развешено белье, из окон напротив ругают друг друга две громкие итальянские девушки-соседки, из своего окна всех приветствует Папа Римский. Гуляют гуси, растут оливки и лимоны. Из другого окна периодически выбрасывают на улицу ненужные вещи (телевизор, пылесос, телефон). Много тематических и исторических фотозон (Капри, Пизанская башня). Звучит итальянская музыка, снуют туда-сюда мотороллеры.
Время от времени по улице идет Венецианский карнавал.
Начало в 13.00. Билеты можно приобрести в центральной городской кассе (у отеля Reikartz) и на сайте https://kontramarka.ua/.
Суми традиційно до Дня Конституції України прийматимуть Міжнародний фестиваль духової музики «Сурми України»....
Фестиваль Итальянской улицы «47 Макаронин» пройдет в Сумах 29 июня....
8 червня село Малий Самбір на Конотопщині гостинно запрошує на свято «Віншуємо суницю – першу ягоду-царицю»....
Форум «Роль малого та середнього бізнесу в розвитку фестивального туризму на Сумщині» пройде у четвер, 20 червня, у Конгрес-центрі СумДУ...
30 травня в стінах Сумського обласного театру для дітей та юнацтва відбувся XIII Сумський обласний інтеграційний театральний фестиваль людей з...