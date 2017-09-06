В Сумах сняли короткометражку о забытой центральной улице (видео)

Один из призеров конкурса – фильм «Забытая улица» о Нижнесоборной улице. Авторы фильма Владимир Пошва и Андрей Мозговой. Озвучила фильм Виктория Закорко.
14 травня, до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, у відділі літератури з мистецтва центральної міської бібліотеки ім. Т. Г....
20 лютого в Україні вшановують Героїв Небесної Сотні. Агенція промоції запрошує всіх небайдужих на перегляд фільму «Жіночі обличчя революції»....
20 лютого в Україні вшановують Героїв Небесної Сотні. Агенція промоції запрошує всіх небайдужих на перегляд фільму «Жіночі обличчя революції»....
22 травня відбудеться перегляд українського художнього фільму «Кіборги. Герої не вмирають»....
Вышел трейлер документального фильма о героях, которые прошли боевые действия на востоке Украины....