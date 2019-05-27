Сумчане просят велодорожки на Роменской и Лушпы

«В нашем городе увеличивается количество велосипедистов, однако не хватает велодорожек для безопасного передвижения по городу.
Прошу рассмотреть данную петицию, чтобы сделать наш город действительно европейским и современным», - пишет автор петиции Рудык Иван Романович.
Дата начала сбора подписей: 6 июня 2019 года. До конца сбора подписей осталось: 44 дня. По состоянию на 7 июня петицию подписали 2 человека из 250 необходимых.
Подписать петицию можно здесь.
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