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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:14189

Сумчане просят велодорожки на Роменской и Лушпы

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Создание велодорожек по ул. Роменской и по проспекту Михаила Лушпы».

«В нашем городе увеличивается количество велосипедистов, однако не хватает велодорожек для безопасного передвижения по городу.

Прошу рассмотреть данную петицию, чтобы сделать наш город действительно европейским и современным», - пишет автор петиции Рудык Иван Романович.

Дата начала сбора подписей: 6 июня 2019 года. До конца сбора подписей осталось: 44 дня. По состоянию на 7 июня петицию подписали 2 человека из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь.

Общество Велодорожки Петиция
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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