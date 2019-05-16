Завтра в Сумах пройдет ГАРАЖ Sale В субботу, 8 июня, с 15:00 по 21:00 в Дворике на Кузнечной (Кузнечная, 2) пройдет первая в Сумах гаражная распродажа.

Сидели мы как-то возле гаражей в Дворике на Кузнечной и пришла идея сделать ... ГАРАЖ Sale!

Эта идея крутая, потому во-первых покупать подержанные вещи - это современная экологическая тенденция. Снижение спроса на производство новых вещей уменьшает количество нового пластика, синтетики и других неразложимых вещей в океанах и почвах!

Во-вторых, это возможность избавиться от ненужного и попробовать себя в новом амплуа (продавца и рекламщика).

У нас можно будет купить и продать все, что есть в пригодном к использованию состоянии и не запрещено законом, сообщают организаторы