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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:11137

Завтра в Сумах проведут велоквест

8 июня в рамках Дней устойчивой энергии в г. Сумы состоится велоквест «VeloLife», созданный при содействии KEY ROOM Квест-комната г. Сумы.

Все, что необходимо для участия:

- велосипеды,

- команда из трех человек,

- неудержимое желание победы!

В этом году количество команд увеличивается до 30!

Регистрируйтесь по ссылке.

Организаторы гарантируют интересные задания, море положительных эмоций, а также ценные подарки для победителей. Спешите успеть зарегистрироваться.

Призеров ждут подарки:

За 1 место - фитнес-браслеты,

за 2 место - велокомпьютеры,

за 3 место - Power Bank.

Старт от центрального входа в Сумской городской парк культуры и отдыха имени И.Кожедуба. Начало 13:00.

 
Досуг Велоквест
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По тематике

В Сумах проведут велоквест
30.05.2019 08:00

В Сумах проведут велоквест

8 июня в рамках Дней устойчивой энергии в г. Сумы состоится велоквест «VeloLife», созданный при содействии KEY ROOM Квест-комната г....

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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