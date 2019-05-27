Завтра в Сумах проведут велоквест

Все, что необходимо для участия:
- велосипеды,
- команда из трех человек,
- неудержимое желание победы!
В этом году количество команд увеличивается до 30!
Регистрируйтесь по ссылке.
Организаторы гарантируют интересные задания, море положительных эмоций, а также ценные подарки для победителей. Спешите успеть зарегистрироваться.
Призеров ждут подарки:
За 1 место - фитнес-браслеты,
за 2 место - велокомпьютеры,
за 3 место - Power Bank.
Старт от центрального входа в Сумской городской парк культуры и отдыха имени И.Кожедуба. Начало 13:00.
8 июня в рамках Дней устойчивой энергии в г. Сумы состоится велоквест «VeloLife», созданный при содействии KEY ROOM Квест-комната г....