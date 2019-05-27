Завтра в Сумах проведут велоквест

Все, что необходимо для участия:

- велосипеды,

- команда из трех человек,

- неудержимое желание победы!

В этом году количество команд увеличивается до 30!

Регистрируйтесь по ссылке.

Организаторы гарантируют интересные задания, море положительных эмоций, а также ценные подарки для победителей. Спешите успеть зарегистрироваться.

Призеров ждут подарки:

За 1 место - фитнес-браслеты,

за 2 место - велокомпьютеры,

за 3 место - Power Bank.

Старт от центрального входа в Сумской городской парк культуры и отдыха имени И.Кожедуба. Начало 13:00.