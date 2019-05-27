В Шостке cгорел только что купленный дом Масштабный пожар произошел 6 июня по улице Крупецкой в Шостке.

Как сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Управления ГСЧС в Сумской области, о том, что горит дом и хозяйственные постройки в 18:33 сообщили соседи. Хозяев на тот момент дома не было, они только приобрели дом, и там еще не проживали. На тушение пожара выехали 12 спасателей и 4 пожарных автомобиля 4-й и 5-й пожарных частей ГСЧС. Горел дом и хозяйственные постройки во дворе. Тушили в четыре ствола, в течение двух часов. В результате сгорела крыша дома на площади 100 кв. м., крыша хозяйственной постройки и гаража, стена дома, личное имущество… Была угроза переброса огня и на соседские постройки. К счастью, этого не допустили. Ущерб, причиненный огнем, составил 270 тыс. грн., люди не пострадали. Было установлено, что очаг возгорания, откуда начался пожар, – на заднем дворе. Специалисты предполагают, что вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, пишет Шостка.info.