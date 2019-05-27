Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:30271

Чемпионат Сумщины: анонс 3-го тура

В субботу, 8 июня, пройдут матчи 3-го тура чемпионата области по футболу.

Высшая лига

15:00 Ромны

ФК «Ромны» - ФК «Тростянец-2»

15:00 Глухов

ФК «Велетень» Глухов - ФК «Гранум» Снежки

16:00 Тростянец

ФК «Тростянец» - ФК «Дружба»

16:30 Кролевец

ФК «Кролевец» - ФК «Шостка»

Первая лига

17:00 Путивль

«Сейм» Путивль - «Барса» Сумы

17:00 Лебедин

«Лебединец» Лебедин - «Ярославна» Путивль

17:00 Конотоп

«Кристалл» Конотопский р-н - «Явор» Краснополье

17:00 Севериновка

«Колос» Севериновка - «Украина-Аграрная» Сумской район

Спорт Анонс Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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