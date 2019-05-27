Чемпионат Сумщины: анонс 3-го тура

Высшая лига
15:00 Ромны
ФК «Ромны» - ФК «Тростянец-2»
15:00 Глухов
ФК «Велетень» Глухов - ФК «Гранум» Снежки
16:00 Тростянец
ФК «Тростянец» - ФК «Дружба»
16:30 Кролевец
ФК «Кролевец» - ФК «Шостка»
Первая лига
17:00 Путивль
«Сейм» Путивль - «Барса» Сумы
17:00 Лебедин
«Лебединец» Лебедин - «Ярославна» Путивль
17:00 Конотоп
«Кристалл» Конотопский р-н - «Явор» Краснополье
17:00 Севериновка
«Колос» Севериновка - «Украина-Аграрная» Сумской район
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