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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:00202

В Сумах поймали воровку с двумя батареями

Патрульные задержали женщину, которая, вероятно, причастна к совершению кражи.

Происшествие случилось в переулке Пляжном. Инспекторы получили сообщение о неизвестных, которые воруют элементы радиаторных батарей из недостроя.

Быстро прибыв на место, неподалеку от самого помещения, патрульные действительно обнаружили женщину, которая находилась рядом со сложенными радиаторными батареями. Она не отрицала причастности к краже и сообщила, что ждет своего «напарника». Более того, проверив ее по имеющимся полицейскими базами, стражи порядка установили, что 27-летняя жительница областного центра находится в розыске за совершение аналогичного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) УК.

На место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для установления всех обстоятельств.

Право Кража
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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