В Сумах поймали воровку с двумя батареями

Происшествие случилось в переулке Пляжном. Инспекторы получили сообщение о неизвестных, которые воруют элементы радиаторных батарей из недостроя.
Быстро прибыв на место, неподалеку от самого помещения, патрульные действительно обнаружили женщину, которая находилась рядом со сложенными радиаторными батареями. Она не отрицала причастности к краже и сообщила, что ждет своего «напарника». Более того, проверив ее по имеющимся полицейскими базами, стражи порядка установили, что 27-летняя жительница областного центра находится в розыске за совершение аналогичного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) УК.
На место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для установления всех обстоятельств.
За минувшие сутки полиция Сумщины раскрыла пять краж чужого имущества....
Пока 13-летний парень играл с друзьями в футбол, оставленная им без присмотра сумка с личными вещами и мобильным телефоном стала...
Чтобы найти деньги на спиртное, неоднократно судимый 59-летний житель одного из сел Шосткинского района обокрал чужой дачный дом....
По ходатайству Конотопской местной прокуратуры двум подозреваемым в квартирных кражах избраны меры пресечения в виде содержания под стражей....
Почти на 7 тысяч гривен имущества вынес из дома пожилого мужчины 16-летний парень....