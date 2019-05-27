В Сумах поймали воровку с двумя батареями Патрульные задержали женщину, которая, вероятно, причастна к совершению кражи.

Происшествие случилось в переулке Пляжном. Инспекторы получили сообщение о неизвестных, которые воруют элементы радиаторных батарей из недостроя.

Быстро прибыв на место, неподалеку от самого помещения, патрульные действительно обнаружили женщину, которая находилась рядом со сложенными радиаторными батареями. Она не отрицала причастности к краже и сообщила, что ждет своего «напарника». Более того, проверив ее по имеющимся полицейскими базами, стражи порядка установили, что 27-летняя жительница областного центра находится в розыске за совершение аналогичного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) УК.

На место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для установления всех обстоятельств.