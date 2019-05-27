Сумські прикордонники розповіли про «зелену карту» Сумський прикордонний загін інформує про необхідність мати власникам транспортних засобів при виїзді за кордон сертифікат міжнародного автомобільного страхування «Зелена картка».

У зв’язку з настанням літнього туристичного сезону та прогнозу щодо збільшення пасажиро-транспортного потоку Сумський прикордонний загін вважає за необхідне нагадати громадянам про необхідність завчасного оформлення всіх необхідних документів для перетинання державного кордону України, зокрема й про оформлення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Відповідно до Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» у разі виїзду транспортного засобу, зареєстрованого в Україні, до країн – членів міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» власник такого транспортного засобу зобов'язаний мати чинний договір міжнародного страхування, посвідчений відповідним уніфікованим страховим сертифікатом «Зелена картка».

Водночас на Держприкордонслужбу покладені завдання з контролю за наявністю у власників транспортних засобів страхового сертифіката «Зелена картка» у разі виїзду з України. Крім того, прикордонникам визначено контролювати наявність договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності під час в’їзду в Україну і виявляти страхові сертифікати з ознаками підробки та передавати їх територіальним органам МВС для вжиття заходів відповідно до законодавства.

Наголошуємо, що виїзд з України до країн – членів міжнародної системи автострахування «Зелена картка» транспортного засобу, зареєстрованого в Україні, у разі відсутності договору міжнародного страхування, укладеного зі страховиком – повним членом МТСБУ і посвідченого відповідним уніфікованим страховим сертифікатом «Зелена картка», забороняється.

Також повідомляємо, що перевірка сертифікатів «Зелена картка» здійснюється в усіх автомобільних пунктах пропуску через державний кордон в автоматизованому режимі. Зокрема відбувається взаємообмін даних між базами даних МТСБУ й інформаційно-телекомунікаційною системою прикордонного контролю Держприкордонслужби. Таким чином, прикордонники під час оформлення громадян, які перетинають державний кордон України автомобілями української реєстрації, одразу на місці перевіряють дійсність страхових полісів. Якщо в базі даних страхового бюро прикордонники виявлять відсутність інформації про укладення відповідного договору, то транспортний засіб через кордон не пропускається.

Сумський прикордонний загін звертається до всіх подорожуючих врахувати дану інформацію і дотримуватися законодавства при перетині кордону. Також з усіх питань, які стосуються перетинання державного кордону, громадяни можуть звернутися до служби «Довіра» Державної прикордонної служби України: тел. (044) 527-63-63 або безпосередньо до управління Сумського прикордонного загону: тел. (0542) 67-13-70, (0542) 62-97-09, факс (0542) 62-98-13, е-mail: sumi_zagin@dpsu.gov.ua.