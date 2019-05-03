Сумской велосипедист с бронзой чемпионата Украины Сегодня, 7 июня, в Кременчуге стартовал чемпионат Украины по велоспорту.

Юноши и девушки соревнуются в не олимпийских видах программ (парная гонка, гонка с выбыванием и критериум). Представитель Сум Андрей Семибратов в первой гонке – парная гонка на 10 км с николаевцем Сергеем Гончаренко занял третье место.