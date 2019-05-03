Сумской велосипедист с бронзой чемпионата Украины

Юноши и девушки соревнуются в не олимпийских видах программ (парная гонка, гонка с выбыванием и критериум).
Представитель Сум Андрей Семибратов в первой гонке – парная гонка на 10 км с николаевцем Сергеем Гончаренко занял третье место.
Сумчанин Андрей Семибратов выиграл многодневную гонку в рамках чемпионата Украины....
С 9 по 12 мая в Сумах проходил чемпионат Украины по велоспорту среди юношей и девушек....
9-12 мая в Сумах состоится чемпионат Украины по велосипедному спорту на шоссе среди юношей и девушек....
4 мая рандоннерский клуб «Velo-Sport Sumy Randonneurs» провел бревет BRM 200 km «Никто не забыт, ничто не забыто»....
9-12 мая в Сумах состоится чемпионат Украины по велосипедному спорту на шоссе среди юношей и девушек....