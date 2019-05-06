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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:15329

В Сумах из-за дефицита на обвиняемого в изнасиловании электронный браслет не надели

По данным отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области, всего у правоохранителей Сумщины 11 средств электронного контроля, и все сейчас используются.

Поэтому выполнить решение суда и надеть электронный браслет на 16-летнего юношу, обвиняемого в изнасиловании 23-летней сумчанки, пока невозможно, пишет sumy.today.

Напомним: вчера в инстаграме появилось видео, на котором Владислав Кривошей, который должен сидеть под круглосуточным домашним арестом, разъезжает по городу в авто.

По данным отдела коммуникаций полиции Сумщины, парень объяснил, что ездил сдавать ВНО. Раньше он также нарушал условия меры пресечения, из-за чего ее якобы ужесточили.

Право Владислав Кривошей Изнасилование
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