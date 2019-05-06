В Сумах из-за дефицита на обвиняемого в изнасиловании электронный браслет не надели

Поэтому выполнить решение суда и надеть электронный браслет на 16-летнего юношу, обвиняемого в изнасиловании 23-летней сумчанки, пока невозможно, пишет sumy.today.
Напомним: вчера в инстаграме появилось видео, на котором Владислав Кривошей, который должен сидеть под круглосуточным домашним арестом, разъезжает по городу в авто.
По данным отдела коммуникаций полиции Сумщины, парень объяснил, что ездил сдавать ВНО. Раньше он также нарушал условия меры пресечения, из-за чего ее якобы ужесточили.
Так как юноша, которого обвиняют в изнасиловании 23-летней сумчанки, находясь под домашним арестом, постил в инстаграм сториз, на которых он...
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