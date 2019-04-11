В Сумах расширили тротуар-тупик на Горького Сумские коммунальщики прислушались к гласу народа и начали расширять тротуар на ул. Горького, который сначала пытались загородить забором, образовав тупик.

Фото выложила в Фейсбуке сумчанка Эрика Шпанцева.

«Ну теперь я успокоилась, можно ограждение обратно ставить)», - прокомментировала она.

Напомним: две недели назад ставили забор вдоль тротуара на ул. Горького. Получалось так, что из тротуара получался тупик, который заканчивался столбом и забором. Последнюю секцию то снимали, то ставили на место, дошло до вызова полиции. И вот, наконец, здравый смысл восторжествовал – тротуар расширяют за счет газона. Надеемся, что и знак пешеходного перехода и «зебру» тоже сделают…