В Сумах расширили тротуар-тупик на Горького

Фото выложила в Фейсбуке сумчанка Эрика Шпанцева.
«Ну теперь я успокоилась, можно ограждение обратно ставить)», - прокомментировала она.
Напомним: две недели назад ставили забор вдоль тротуара на ул. Горького. Получалось так, что из тротуара получался тупик, который заканчивался столбом и забором. Последнюю секцию то снимали, то ставили на место, дошло до вызова полиции. И вот, наконец, здравый смысл восторжествовал – тротуар расширяют за счет газона. Надеемся, что и знак пешеходного перехода и «зебру» тоже сделают…
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