На Сумщине на завтра объявлено штормовое предупреждение В западных, центральных, Одесской, Сумской и Харьковской областях местами ожидаются град и шквалы

Погода в Украине завтра, 8 июня, ухудшится, синоптики объявили штормовое предупреждение, этом сообщает Укргидрометцентр.

Завтра на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, грозы. Днем в западных, центральных, Одесской, Сумской и Харьковской областях местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью от+13 до +18 градусов, на побережье морей до +21; днем от +26 до +31, в западных областях до +28.