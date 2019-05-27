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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:37280

На Сумщине на завтра объявлено штормовое предупреждение

В западных, центральных, Одесской, Сумской и Харьковской областях местами ожидаются град и шквалы

Погода в Украине завтра, 8 июня, ухудшится, синоптики объявили штормовое предупреждение, этом сообщает Укргидрометцентр.

Завтра на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, грозы. Днем в западных, центральных, Одесской, Сумской и Харьковской областях местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью от+13 до +18 градусов, на побережье морей до +21; днем от +26 до +31, в западных областях до +28.

 
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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