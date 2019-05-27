На Сумщине на завтра объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине завтра, 8 июня, ухудшится, синоптики объявили штормовое предупреждение, этом сообщает Укргидрометцентр.
Завтра на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, грозы. Днем в западных, центральных, Одесской, Сумской и Харьковской областях местами град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью от+13 до +18 градусов, на побережье морей до +21; днем от +26 до +31, в западных областях до +28.
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