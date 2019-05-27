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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:32267

Отремонтируйте нам дорогу: жители Сумщины перекрыли дорогу на Ахтырку

Сегодня, 7 июня, жители села Качановка Ахтырского района перекрывали дорогу Ахтырка-Зеньков (Полтавская обл.).

Односельчане митинговали и требовали от властей отремонтировать автодорогу, на которой почти ежедневно ломаются машины, пишет СТС.

Около 20 автомобилей оказались в пробке, с обеих сторон пути, из-за перекрытия дороги митингующими. Жители Качановки своим протестом пытались обратить внимание местных властей на необходимость немедленно отремонтировать дорогу. Ведь доехать в село или из него выехать затруднительно. Поэтому блокировали проезд всех автомобилей, кроме автобусов с детьми или тех, кому необходимо было добраться в аэропорт Харькова.

«Одна поездка в Ахтырку - на 4 тысячи ремонт машины. Нет на чем нам ездить. И уже автобусы отказываются ездить, осталось из восьми автобусов только два. Всех людей они не в состоянии перевезти», - говорит Светлана Кулинич, жительница села Качановка.

Проблемой является и то, что люди, которым нужна неотложная помощь медиков, ждут ее слишком долго. А со здоровьем такие «шутки» могут привести и к летальному исходу. Поэтому остается ждать скорую, или уговаривать таксиста отвезти в ближайшую больницу.

По словам Ивана Романюка, начальника Службы автомобильных дорог в Сумской области, чтобы отремонтировать эту дорогу, государство должно внести ее в соответствующий список.

«Чтобы ремонтировать дорогу, Кабмин должен утвердить перечень объектов, на которые выделяются средства и идут ремонты. Просто так, если кто-то там перекроет дорогу, то ее сразу не отремонтируют, чудес же не бывает. Дорог, требующих ремонта, очень много в Сумской области, их 90 процентов», - сообщил Иван Романюк.

Жители села 11 июня поедут в Верховную Раду с обращением помочь в ремонте дороги. Уже собрано несколько тысяч подписей.

«Сейчас мы организовали сбор подписей от нашей общины ко всем общинам: Чернетчинской, Чупаховской, Груньской и Ахтырского района, чтобы вместе нас поддержали, потому что все по этой дороге ездят», - говорит Наталья Перетятько, глава Камышанского сельского совета.

Общество Ахтырский район Перекрытие дорог Ремонт дорог
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