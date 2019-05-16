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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине на ремонте водопровода украли 80% выделенных денег

К уголовной ответственности привлечен директор ООО, который присвоил почти 80% средств, выделенных на реконструкцию водопровода.

Ямпольским отделом Шосткинской местной прокуратуры сообщено о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью, который присвоил 222 тыс. грн бюджетных средств, выделенных на реконструкцию водопровода.

В ходе следствия, проведенного следователями Ямпольского отделения полиции по материалам Управления защиты экономики в Сумской области, установлено, что указанный директор в 2018 году заключил договор с Воздвиженским сельским советом на выполнение работ по объекту: «Реконструкция водопровода по улицам Неплюева М., В. Сугоняко, Уютная, Учительская, Макаренко, Зеленая и переулка Паркового в с. Воздвиженское Ямпольского района Сумской области».

После завершения реконструкции, зная, что во время ремонта использовано некачественные или не предусмотренные проектно-сметной документацией материалы, а отдельные работы вообще не выполнены, директор внес в официальные документы ложные сведения. На основании указанных актов выполненных работ на счет общества было перечислено почти 277 тыс. грн.

Как сообщил руководитель Шосткинской местной прокуратуры Андрей Байдак, согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы стоимость фактически выполненных работ составляет 55 тыс грн. Поэтому директор общества присвоил 222 тыс. грн, что составляет почти 80% от общей суммы.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия УК Украины.

Справка: подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Присвоение средств Ямпольский район
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