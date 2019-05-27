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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:44220

В Конотопе три пожарки тушили возгорание дома (видео)

Пожарные предотвратили уничтожение огнем жилого дома и сарая.

6 июня в 17:54 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома на ул. Евгения Бирюкова в г. Конотоп. На тушение направили дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части. Также дополнительно привлекли добровольную команду местного предприятия.

Как было установлено, во дворе загорелись дрова. Огонь перекинулся на расположенные рядом деревянный дом на двух хозяев и сарай. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания. Укрощение пожара требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии около 1,5 км от центра горения.

В 18:19 удалось локализовать пожар и прекратить дальнейшее распространение огня. Использовав на тушение около 28 т воды, в 21:19 возгорание ликвидировали полностью.

Всего на ликвидацию пожара было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 человека личного состава и 1 единица техники добровольной пожарной команды.

Общество Конотоп Пожар
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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