В Конотопе три пожарки тушили возгорание дома (видео) Пожарные предотвратили уничтожение огнем жилого дома и сарая.

6 июня в 17:54 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома на ул. Евгения Бирюкова в г. Конотоп. На тушение направили дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части. Также дополнительно привлекли добровольную команду местного предприятия.

Как было установлено, во дворе загорелись дрова. Огонь перекинулся на расположенные рядом деревянный дом на двух хозяев и сарай. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания. Укрощение пожара требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии около 1,5 км от центра горения.

В 18:19 удалось локализовать пожар и прекратить дальнейшее распространение огня. Использовав на тушение около 28 т воды, в 21:19 возгорание ликвидировали полностью.

Всего на ликвидацию пожара было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 человека личного состава и 1 единица техники добровольной пожарной команды.