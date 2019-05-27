В Сумах пьяный водитель стал виновником ДТП (видео) В ночь с 4 на 5 июня патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Крут.

На месте инспекторы установили, что водитель автомобиля ВАЗ-21051 при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю Daewoo Lanos, после чего допустил с ним столкновение. К счастью, никто из участников ДТП телесных повреждений не получил.

Во время общения с водителем ВАЗа, инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. 54-летний мужчина даже не отрицал этого, и сразу же признался, что пил пиво. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения это подтвердило. Результат действительно оказался положительным - 1,08 промилле, что более чем 5 раз превышает допустимую норму.

Патрульные составили на водителя административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.