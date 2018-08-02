В Сумах потратили 100 тысяч на 30 метров тротуара В Покровском сквере уложили новое покрытие одной из пешеходных дорожек.

Эта дорожка в свое время была уложена гравием, однако он постоянно забивался в плоскостной фонтан, который расположен рядом. И вот спустя 7 лет здесь снова строители. Как сообщили в департаменте инфраструктуры стоимость работ по укладке пробного покрытия с полимером, которое поглощает воду, составляет 100 тыс. грн.