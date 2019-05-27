В каком состоянии мальчик, которого сбила полицейская машина в Конотопе

Операция завершена. Пришлось удалить селезенку. Сейчас делают КТ головного мозга специалисты из города Сумы, написал на своей странице в Фейсбуке экс-мэр Конотопа Артем Семенихин.
Напомним: сегодня вечером в Конотопе произошло ДТП, в котором полицейский автомобиль сбил 10-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте.
Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко....
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