В каком состоянии мальчик, которого сбила полицейская машина в Конотопе Состояние мальчика, которого сбила машина начальника полиции Конотопа стабильное.

Операция завершена. Пришлось удалить селезенку. Сейчас делают КТ головного мозга специалисты из города Сумы, написал на своей странице в Фейсбуке экс-мэр Конотопа Артем Семенихин.

Напомним: сегодня вечером в Конотопе произошло ДТП, в котором полицейский автомобиль сбил 10-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте.