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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:10310

По факту аварии с полицейским авто в Конотопе открыли уголовное производство

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«Сегодня, 7 июня 2019 года, около 18.30 в г. Конотоп водитель, работающий в Конотопском отделе полиции, на служебном авто совершил наезд на 10-летнего мальчика, который двигался по пешеходному переходу на ул. Успенско-Троицкой. Ребенок госпитализирован. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Следствие проводят следователи ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области. Водитель прошел освидетельствование, он трезв. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия», - написала она.

Что интересно, полиция утверждает, что ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

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