Начальника Конотопского отдела полиции отстранили В связи с ДТП в Конотопе, в котором полицейское авто сбило 10-летнего мальчика, начальника Конотопского отдела полиции Сергея Несмашного отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Напомним: происшествие произошло в Конотопе, по улице Успенской-Троицкая, около 18:30. Автомобиль местного отделения полиции, двигаясь по проезжей части, совершил столкновение с 10-летним мальчиком.

Полицейский-водитель немедленно вызвал «скорую» и до приезда медиков оказывал ребенку первую домедицинскую помощь.

Сейчас на месте происшествия работают руководитель ГУНП в области, представители подразделения внутренней безопасности, кадрового аппарата, ведущие специалисты Следственного управления ГУНП в области, следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции. Работники ГБР выясняют обстоятельства и причины аварии.

Ребенок доставлен в больницу, где ему предоставляется вся необходимая помощь, работники полиции также помогают пострадавшему мальчику лекарствами.

По словам начальника ГУНП области Николая Лушпиенко, событие будет расследовано объективно и беспристрастно.

По приказу руководителя полиции Сумщины, на период проведения служебной проверки начальник Конотопского отдела полиции Сергей несмашный, которого назанчили только в мае 2019 года, отстранен от исполнения служебных обязанностей. Водитель, находившийся за рулем автомобиля, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Руководство полиции Сумщины готово оказать полное содействие и всю необходимую помощь работникам ГБР в расследование данного происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.