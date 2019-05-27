Полицейскому, сбившему мальчика, объявили подозрение

«По событиям в Конотопе.
Водителю полицейского, который совершил наезд на ребенка, объявлено о подозрении за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия - ч.2 ст.286 УК Украины. В порядке ст.208 УПК Украины он задержан», - написала она в Фейсбуке.
Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко....
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