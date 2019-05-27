Полицейскому, сбившему мальчика, объявили подозрение Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова.

«По событиям в Конотопе.

Водителю полицейского, который совершил наезд на ребенка, объявлено о подозрении за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия - ч.2 ст.286 УК Украины. В порядке ст.208 УПК Украины он задержан», - написала она в Фейсбуке.