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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:13314

Сборная Украины под руководством сумского тренера взяла «серебро» чемпионата Европы

Молодежная женская сборная по вольной борьбе под руководством старшего тренера Екатерины Бурмистровой - вторая в общем зачете на молодежном континентальном первенстве.

«Золото» получила Алина Акобия, «серебро» - Анастасия Лавренчук, а бронзовые награды завоевали Екатерина Зеленых, Мария Винник, Романа Вовчак, Кристина Малявка, Вероника Рябоволова.

Подготовила спортсменок старший тренер сборной сумчанка Екатерина Бурмистрова.

«Сборная команда Украины завоевала второе командное место на Чемпионате Европы по юниорам. Каждая из спортсменок принесла очки в командный зачёт. Девчонки, вы огромные умницы. Спасибо вам за вашу борьбу!

Будем работать ещё упорнее, чтобы улучшить результат!», - написала наша землячка в Фейсбуке.

Спорт Вольная борьба Екатерина Бурмистрова
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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