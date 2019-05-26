Сборная Украины под руководством сумского тренера взяла «серебро» чемпионата Европы

«Золото» получила Алина Акобия, «серебро» - Анастасия Лавренчук, а бронзовые награды завоевали Екатерина Зеленых, Мария Винник, Романа Вовчак, Кристина Малявка, Вероника Рябоволова.
Подготовила спортсменок старший тренер сборной сумчанка Екатерина Бурмистрова.
«Сборная команда Украины завоевала второе командное место на Чемпионате Европы по юниорам. Каждая из спортсменок принесла очки в командный зачёт. Девчонки, вы огромные умницы. Спасибо вам за вашу борьбу!
Будем работать ещё упорнее, чтобы улучшить результат!», - написала наша землячка в Фейсбуке.
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