Кто сбил мальчика в Конотопе? Начальник ГУНП в Сумской области Николай Лушпиенко сообщил, что за рулем был штатный водитель полицейского авто.

«За рулем был водитель. Сержант полиции. Штатный водитель данного автомобиля. После столкновения оказал первую медицинскую помощь. <...> Если вина работника полиции, будет отвечать будет по закону», - рассказал телеканалу Кон-такт начальник ГУНП в Сумской области Николай Лушпиенко.

Он обратился к очевидцам происшествия, особенно к жителям домов №74 и №72 по улице Успенской-Троицкой, чтобы сообщали информацию полиции. Звонить нужно на «102», пишет Конотоп.City.