Кто сбил мальчика в Конотопе?

«За рулем был водитель. Сержант полиции. Штатный водитель данного автомобиля. После столкновения оказал первую медицинскую помощь. <...> Если вина работника полиции, будет отвечать будет по закону», - рассказал телеканалу Кон-такт начальник ГУНП в Сумской области Николай Лушпиенко.
Он обратился к очевидцам происшествия, особенно к жителям домов №74 и №72 по улице Успенской-Троицкой, чтобы сообщали информацию полиции. Звонить нужно на «102», пишет Конотоп.City.
Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова....
Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко....
Состояние мальчика, которого сбила машина начальника полиции Конотопа стабильное....
Происшествие произошло в Конотопе, по улице Успенской-Троицкая, сегодня, 7 июня, около 18:30....
В ночь с 4 на 5 июня патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Крут....