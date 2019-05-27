Полицейский, который сбил ребенка в Конотопе, превысил скорость Об этом сегодня, 8 июня, во время брифинга сообщил начальник ГУ Нацполиции в Сумской области Николай Лушпиенко.

Он напомнил, что вчера, 7 июня, около 18.30 в Конотопе на улице Успенско-Троицкой автомобиль местного отдела полиции совершил наезд на 10-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали в реанимацию Конотопского ЦРБ. Его прооперировали, удалили селезенку. Из Киева по поручению министра МВД для обследования ребенка в Конотоп прилетели врачи-нейрохирурги. Состояние мальчика оценивается как стабильно тяжелое, сообщил М. Лушпиенко, пишет sumy.today.

Сначала полиция сообщала, что во время ДТП мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода, но пока начальник полиции области эту информацию опроверг. По его словам, получив данные с камер видеонаблюдения, правоохранители убедились, что ребенок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

Также г-н Лушпиенко прокомментировал заявление экс-мэра Конотопа Артема Семенихина о том, что якобы наезд на мальчика совершил автомобиль начальника Конотопского отдела полиции. По словам Николая Лушпиенко, действительно, этот «Фольксваген» закреплен за руководством отдела полиции, однако за рулем во время ДТП был сержант полиции, инспектор сектора реагирования патрульной полиции. А начальник в то время проводил совещание с личным составом и физически не мог быть в этом автомобиле.

Водителя, совершившего наезд на ребенка, временно задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Завтра в Полтаве (дело расследует теруправление Государственного бюро расследований в г. Полтава) ему будут выбирать меру пресечения.

Начальника Конотопского отдела полиции своим приказом Николай Лушпиенко отстранил от занимаемой должности. В отношении него сейчас проводится служебное расследование. По словам Н.Лушпиенко, причиной служебного расследования стала ненадлежащая организация первоочередных следственных действий на месте ДТП.