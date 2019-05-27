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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:56351

На Сумщине перевернулась фура

Сегодня, 8 июня, на автодороге Глухов – Екатериновка произошло ДТП.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала глуховчанка Татьяна Михайлик.

«Опасная дорога Глухов - Екатериновка. Новое ДТП с участием грузового автомобиля со стеклом, который ехал из Европы в Россию. Эвакуацию провели успешно. Автомобиль с минимальными повреждениями доставлен на базу предприятия «Стиль-М сервис» для дальнейшего ремонта. Будьте осторожны на этом участке дороги», - написала она.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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