На Сумщине перевернулась фура

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала глуховчанка Татьяна Михайлик.
«Опасная дорога Глухов - Екатериновка. Новое ДТП с участием грузового автомобиля со стеклом, который ехал из Европы в Россию. Эвакуацию провели успешно. Автомобиль с минимальными повреждениями доставлен на базу предприятия «Стиль-М сервис» для дальнейшего ремонта. Будьте осторожны на этом участке дороги», - написала она.
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