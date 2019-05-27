Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:38252

В Сумах средь бела дня украли куст роз под окнами мэрии

Сегодня, 8 июня, с клумбы на пл. Независимости двое неизвестных украли куст розы.

Об этом в Фейсбуке написала сумчанка Эрика Шпанцева.

«Минус один куст роз. Сделала замечание... Но в ответ пьяные извинения и продолжения работы...», - написала она. По ее словам, и это видно на фото, к ворам вышел охранник, однако после непродолжительного разговора, ушел назад «охранять воздух в помещении».

Право Кража
view counter

По тематике

В Сумах поймали воровку с двумя батареями
Вчера 17:00

В Сумах поймали воровку с двумя батареями

Патрульные задержали женщину, которая, вероятно, причастна к совершению кражи....

04.06.2019 17:51

На Сумщине украли футбольные ворота

За минувшие сутки полиция Сумщины раскрыла пять краж чужого имущества....

04.06.2019 17:12

В Шостке полицейские вернули подростку похищенный у него мобильный телефон

Пока 13-летний парень играл с друзьями в футбол, оставленная им без присмотра сумка с личными вещами и мобильным телефоном стала...

04.06.2019 16:34

На Сумщине поймали металлиста

Чтобы найти деньги на спиртное, неоднократно судимый 59-летний житель одного из сел Шосткинского района обокрал чужой дачный дом....

04.06.2019 08:01

На Сумщине взяли под стражу воров-гастролеров

По ходатайству Конотопской местной прокуратуры двум подозреваемым в квартирных кражах избраны меры пресечения в виде содержания под стражей....

Новости

В Конотопе полицейские сбили 10-летнего мальчика (обновляется)
Вчера 21:33
До конца недели коммунальный транспорт будет ездить по измененным маршрутам
05.06.2019 16:32
В Сумах средь бела дня украли куст роз под окнами мэрии
Сегодня 13:38
На Сумщине перевернулась фура
Сегодня 12:56
Полицейский, который сбил ребенка в Конотопе, превысил скорость
Сегодня 12:34
Кто сбил мальчика в Конотопе?
Сегодня 08:21
Сборная Украины под руководством сумского тренера взяла «серебро» чемпионата Европы
Сегодня 08:13
Полицейскому, сбившему мальчика, объявили подозрение
Сегодня 07:44
Начальника Конотопского отдела полиции отстранили
Вчера 23:07
По факту аварии с полицейским авто в Конотопе открыли уголовное производство
Вчера 22:10
В каком состоянии мальчик, которого сбила полицейская машина в Конотопе
Вчера 21:58
Таможенники Сумщины обнаружили незадекларированные средства для инъекционной косметологии
Вчера 17:49
view counter
view counter

Статьи

В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
05.06.2019 16:32
Чего ждать от Котельной Северного промузла: тепла или прошлогодних проблем
05.06.2019 16:26
Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка? 1
04.06.2019 15:41
«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
04.06.2019 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
04.06.2019 12:14
Правосудие по-сумски: пожизненно осужденный за двойное убийство 10 дней гулял на свободе
04.06.2019 11:49
Сумской врач-инфекционист об опасности домашней клубнички
04.06.2019 11:08
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
04.06.2019 10:06
Суми, зустрічай одну із кращих гумористичних команд нашої країни!
03.06.2019 17:04
Яким був початок року для лідерів вітчизняного ритейлу
31.05.2019 14:57
«Вар’яти-шоу» запрошують сумчан відсвяткувати разом своє 9-річчя!
28.05.2019 13:49
Олег Медуниця йде на вибори 9
27.05.2019 18:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.