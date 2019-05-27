В Сумах средь бела дня украли куст роз под окнами мэрии

Об этом в Фейсбуке написала сумчанка Эрика Шпанцева.
«Минус один куст роз. Сделала замечание... Но в ответ пьяные извинения и продолжения работы...», - написала она. По ее словам, и это видно на фото, к ворам вышел охранник, однако после непродолжительного разговора, ушел назад «охранять воздух в помещении».
Патрульные задержали женщину, которая, вероятно, причастна к совершению кражи....
За минувшие сутки полиция Сумщины раскрыла пять краж чужого имущества....
Пока 13-летний парень играл с друзьями в футбол, оставленная им без присмотра сумка с личными вещами и мобильным телефоном стала...
Чтобы найти деньги на спиртное, неоднократно судимый 59-летний житель одного из сел Шосткинского района обокрал чужой дачный дом....
По ходатайству Конотопской местной прокуратуры двум подозреваемым в квартирных кражах избраны меры пресечения в виде содержания под стражей....