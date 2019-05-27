В Сумах средь бела дня украли куст роз под окнами мэрии Сегодня, 8 июня, с клумбы на пл. Независимости двое неизвестных украли куст розы.

Об этом в Фейсбуке написала сумчанка Эрика Шпанцева.

«Минус один куст роз. Сделала замечание... Но в ответ пьяные извинения и продолжения работы...», - написала она. По ее словам, и это видно на фото, к ворам вышел охранник, однако после непродолжительного разговора, ушел назад «охранять воздух в помещении».