Сумской футзалист стал чемпионом Украины

Херсонский «Продексим», в составе которого выступает воспитанник сумского футзала Николай Белоцерковец, в третий раз подряд становится чемпионом Украины по футзалу. В решающем противостоянии был бит «Ураган» еще одного нашего земляка Артема Фаренюка 5:3. Белоцерковец в этом матче отметился забитым голом.
После этой игры у команды Белоцерковца 38 очков в 19 играх (сам Николай забил 17 мячей – этой лучший результат в команде и третий в чемпионате), у команды Фаренюка на 2 очка меньше (Артем забил на мяч больше – второй результат в чемпионате). Но в последнем туре «Продэксиму» автоматически начислятся 3 очка за матч против снявшегося с турнира «Титана» из Покровского, так что догнать «Продэксим» уже невозможно.
«Food Centre-СумГУ» приглашает к партнерству....
С 17 мая по 20 мая в Севильи (Испания) проходил V Международный турнир «Кубок Андалузии» по футзалу среди спортсменов с...
Сегодня, 11 мая, в Славянске прошел ответный матч финала чемпионата Украины по футзалу в первой лиге....
Сегодня, 11 мая, в Славянске состоится решающий матч сезона чемпионата Украины по футзалу в первой лиге....
«Food Centre-СумДУ» и «Авангард» выдали очередной триллер....