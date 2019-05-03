Сумской футзалист стал чемпионом Украины За тур до окончания чемпионом Украины по футзалу стал херсонский «Продэксим».

Херсонский «Продексим», в составе которого выступает воспитанник сумского футзала Николай Белоцерковец, в третий раз подряд становится чемпионом Украины по футзалу. В решающем противостоянии был бит «Ураган» еще одного нашего земляка Артема Фаренюка 5:3. Белоцерковец в этом матче отметился забитым голом.

После этой игры у команды Белоцерковца 38 очков в 19 играх (сам Николай забил 17 мячей – этой лучший результат в команде и третий в чемпионате), у команды Фаренюка на 2 очка меньше (Артем забил на мяч больше – второй результат в чемпионате). Но в последнем туре «Продэксиму» автоматически начислятся 3 очка за матч против снявшегося с турнира «Титана» из Покровского, так что догнать «Продэксим» уже невозможно.