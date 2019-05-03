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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:22224

Сумской футзалист стал чемпионом Украины

За тур до окончания чемпионом Украины по футзалу стал херсонский «Продэксим».

Херсонский «Продексим», в составе которого выступает воспитанник сумского футзала Николай Белоцерковец, в третий раз подряд становится чемпионом Украины по футзалу. В решающем противостоянии был бит «Ураган» еще одного нашего земляка Артема Фаренюка 5:3. Белоцерковец в этом матче отметился забитым голом.

После этой игры у команды Белоцерковца 38 очков в 19 играх (сам Николай забил 17 мячей – этой лучший результат в команде и третий в чемпионате), у команды Фаренюка на 2 очка меньше (Артем забил на мяч больше – второй результат в чемпионате). Но в последнем туре «Продэксиму» автоматически начислятся 3 очка за матч против снявшегося с турнира «Титана» из Покровского, так что догнать «Продэксим» уже невозможно.

Спорт Николай Белоцерковец Футзал
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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