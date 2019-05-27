Мать сбитого полицейским мальчика в Конотопе два года назад заказывала убийство своего мужа Мать 10-летнего Артема, которого вечером 7 июня на пешеходном переходе в Конотопе сбил полицейский, два года назад заказывала убийство своего мужа.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на заместителя начальника областной полиции Сумской области Владимир Бабич.

По имеющейся информации, женщина заказала убийство своего мужа знакомому, который снимал у них комнату. За это она пообещала «киллеру» 5 тысяч гривен. Впрочем, трагедия так и не произошла, поскольку «киллер» пожалел свою жертву и обо всем рассказал полицейским.

Сам же мужчина, когда узнал, что его заказали, да еще и так дешево, согласился подыграть правоохранителям. Его облили кровью и сделали несколько снимков. Наиболее удачное фото так называемый киллер после убийства показал заказчице, а та – заплатила.

Во время передачи денег женщину задержали. Ей грозило лишение свободы на 15 лет. Впрочем, сейчас женщина на свободе, а расследование дела находится на судебном уровне.

Напомним: вечером 7 июня полицейское авто сбило 10-летнего Артема на пешеходном переходе. Начальника местной полиции уже отстранили от работы, а водителя авто – сержанта полиции – задержали. В воскресенье, 9 июня, в полтавском суде ему будут избирать меру пресечения. Делом сейчас занимается отдел ГБР Полтавы.

В то же время сбитый мальчик сейчас находится в реанимационном отделении ЦРБ, он подключен к аппарату искусственного дыхания, получает всю необходимую помощь, однако его состояние крайне тяжелое. У него повреждена голова, грудная клетка и брюшная полость.